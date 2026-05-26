El ascenso de Alvarado: entre el pragmatismo y las dudas de Chile Vamos

Un cambio de gabinete con olor a ajuste de cuentas con el Segundo Piso. Eso fue lo que trazó el Presidente José Antonio Kast al barajar su naipe y escoger su carta más fuerte o quizá la más arriesgada: Claudio Alvarado, el hombre que ahora camina por Palacio con dos sombreros, el de Interior y Segegob.

Diversas fuentes describen a Alvarado como un “político hábil” con “kilometraje” en el Congreso, de “temple ponderado”, que sabe comunicar de forma positiva y sin estridencias, lo que se traduce en un hombre con “oficio” que llega a poner orden a un gabinete que venía dando tumbos. Su autoridad, aseguran diversas fuentes, tiene algo que todos codician: línea directa con el Presidente.

“José Antonio Kast no le dio una oficina más grande; sino que le dio un mazo”, dicen.

Alvarado, visto bajo este prisma, es el nuevo filtro político del Gobierno. Él decidirá qué riesgos se corren y qué incendios se apagan antes de que lleguen al escritorio del Mandatario. Jorge Quiroz solía saltarse el sistema con la venia del Segundo Piso, pero esos días de autonomía se acabaron. Alvarado ahora “está a cargo de todo el gabinete”, como ha dicho Arturo Squella, presidente de Republicanos.

No todos ven el asunto con buenos ojos. En las filas de Chile Vamos, particularmente en Renovación Nacional, observan este rediseño con una mezcla de reconocimiento técnico y profunda cautela. Aunque valoran lo que Alvarado ha realizado en dupla con José García Ruminot para alcanzar acuerdos en el Congreso, plantean una “duda razonable” sobre la viabilidad de su doble rol.

El sector ha acuñado el término de “semivocero” para describir el riesgo de esta dualidad. La principal aprensión es que la labor de Alvarado –que exige ser el “escudero” del Presidente y contestar con dureza a la oposición– es incompatible con el perfil de negociador conciliador que requiere Interior, sugiriendo que debería delegar la vocería real en el subsecretario Máximo Pavez.

La lectura que emana del oficialismo es que el Primer Mandatario se resiste a abrir su administración más allá de su círculo de confianza o “núcleo más duro”. Para Chile Vamos, ha mantenido una actitud “paternalista” que debe abandonar, para dar paso a una gestión de gobierno profesional y no reducida a un “mal casting” inicial.

El nuevo poder de Alvarado será su capacidad de intervención en áreas tradicionalmente autónomas. Fuentes de Palacio son enfáticas: el biministro está ahora “empoderado para meterse sin permiso en los temas de Hacienda”. Este movimiento busca que actúe como un filtro sobre la gestión de Jorge Quiroz, asegurando que las decisiones económicas no generen riesgos políticos innecesarios.

En la máquina de propaganda, el cambio es radical. Alvarado no realizará vocerías periódicas de dos o tres veces por semana. En su lugar, el subsecretario Máximo Pavez actuará como “comodín” para la coyuntura diaria, mientras Alvarado coordina el despliegue de los ministros sectoriales.

Su relación con el director de Comunicaciones, Cristián Valenzuela, se describe como de mutuo conocimiento (“juegan bien”), pero con la salvedad de que ahora Valenzuela tiene al frente a un “ministro jefe de gabinete” que no recibirá directrices, sino que concordará estrategias desde una posición de mayor jerarquía.

El ajuste ministerial, interpretado más como una táctica para blindar la Cuenta Pública que como un rediseño de largo aliento, deja a Alvarado en una posición de máxima exposición. Mientras el oficialismo celebra la llegada de un “fusible” con mayor resistencia, sus aliados advierten que el diseño es fruto de la urgencia y la falta de rostros nuevos.

El éxito de esta “segunda fase” –dicen– dependerá de si Alvarado logra mantener su capacidad negociadora, mientras carga con el peso de ser la voz oficial de una administración que, según sus críticos, aún se resiste a soltar su “corazón republicano”.