No son consignas: son leyes aprobadas

Señor director:

En el actual clima político se ha instalado con fuerza un discurso que busca relativizar —cuando no deslegitimar— los avances logrados en materia de derechos de las mujeres, reduciéndolos a etiquetas ideológicas o caricaturas culturales. Sin embargo, los hechos muestran otra realidad y en el marco de un nuevo 8M, vale la pena detenernos a hablar de esto.

En los últimos 4 años, se han impulsado políticas como la Ley “Papito Corazón” que ha permitido el pago de más de 3 billones de pesos en pensiones de alimentos, beneficiando a más de 340 mil familias; la modificación del reglamento que permitió eliminar barreras administrativas y discrecionalidades que dificultan el acceso a la interrupción del embarazo en las tres causales; la incorporación de las agresiones sexuales agudas al GES, garantizando atención integral a más de 6.500 personas (58% mujeres); y luego de 7 años, la aprobación la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Ante el cambio de ciclo político y la llegada de una nueva ministra que debe ser evaluada por su gestión, es clave no relativizar estos avances. No son consignas ideológicas, son derechos conquistados que no podemos dejar retroceder.

Carolina Tello,

Diputada por el distrito 5