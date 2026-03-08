Mujeres en infraestructura

Señor Director,

En este mes de la mujer, reafirmamos la convicción de que el desarrollo de Chile no es un proyecto de género, sino un imperativo país. El sector de la infraestructura, tradicionalmente masculinizado, vive hoy una transformación donde el talento femenino se consolida como un motor de cambio estratégico.

El camino recorrido se refleja en hechos concretos: los liderazgos femeninos dan muestra del estándar de excelencia que la visión de la mujer aporta a la gestión de proyectos complejos. Este progreso es el resultado de una transformación cultural donde el empoderamiento profesional ha sido clave en la modernización del Estado y sus servicios.

La consolidación de espacios paritarios y la creciente integración de mujeres en altos cargos no son metas cumplidas, sino la validación de que la transversalidad es esencial para un modelo de desarrollo sostenible.

El actual liderazgo es la punta de lanza para una vasta generación de profesionales que ya viene en camino. Y que asegurará que la excelencia y visión técnica femenina siga modernizando los servicios que el país exige. Debemos persistir en esta senda; es la base del diálogo necesario para el Chile que viene.

Directoras Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)