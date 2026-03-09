237 denuncias en una sola residencia

Señor director:

Marzo trae una pregunta ineludible: ¿Por qué Chile sigue olvidando a las niñas y adolescentes más vulneradas? Mientras hablamos sobre los derechos de las mujeres, hoy hay niñas que viven bajo la protección del Estado y siguen siendo víctimas de explotación sexual comercial (ESNNA).

Solo en una de las residencias que administramos, entre 2020 y 2025 realizamos 237 denuncias por estos delitos. En 2025, hubo un promedio de 10 denuncias por mes. Las redes criminales operan con rapidez. El Estado no.

Hemos seguido todos los protocolos y mucho más: denuncias cursadas, solicitud de medidas de protección, gestiones con el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia. Hemos capacitado a nuestros equipos, activado protocolos de crisis y sumado apoyo psicológico especializado. Pero seguimos solos.

Las residencias no pueden seguir enfrentando solas una violencia estructural. El nuevo gobierno tiene una oportunidad de actuar, pero la responsabilidad no es solo suya. Es del Estado, del sistema político y de toda la sociedad. Proteger a las niñas no puede seguir siendo un acto de resistencia silenciosa. Tiene que ser una causa país.

Erica Ponce

Directiva ejecutiva Niño y Patria