Cuando cuatro de cada diez niños quedan atrás

Señor director:

Los resultados del Simce 2025 confirman una señal inquietante: el sistema educativo chileno parece haberse estancado. Tras la recuperación posterior a la pandemia, los puntajes hoy se han estabilizado. Pero el verdadero problema no está en el promedio nacional, sino en cuántos estudiantes quedan rezagados.

En 8° básico, más del 40% de los estudiantes se encuentra en nivel insuficiente tanto en matemática como en lectura. Esto significa que casi la mitad de los adolescentes del país no alcanza los aprendizajes mínimos esperados para su edad.

Estar en nivel insuficiente no es simplemente obtener un puntaje bajo en una prueba. Implica tener dificultades para comprender textos relativamente simples, interpretar información básica o resolver problemas matemáticos cotidianos. En la práctica, esto puede traducirse en no entender instrucciones en un trabajo, no interpretar información en una boleta o manejar presupuestos básicos.

El objetivo del sistema educativo no puede ser solo subir algunos puntos en el promedio del Simce. El desafío central es reducir drásticamente el porcentaje de estudiantes que queda en nivel insuficiente.

Para lograrlo, Chile necesita actuar antes. Las brechas de aprendizaje comienzan a formarse muy temprano y se amplían si no se interviene oportunamente. Detectar dificultades tempranas en lenguaje y matemáticas y apoyar a los estudiantes a tiempo puede cambiar las trayectorias educativas completas.

También sabemos qué factores ayudan a mejorar los resultados: gestionar la ansiedad académica, fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes y utilizar activamente los resultados de evaluación para mejorar las prácticas pedagógicas.

Romper el estancamiento educativo exige intervenir temprano, especialmente en educación inicial y preescolar. Porque mientras cuatro de cada diez estudiantes sigan en nivel insuficiente, el verdadero problema no será el puntaje del Simce, sino los miles de niños cuyo futuro estamos dejando atrás.

Marigen Narea, académica de la Escuela de Psicología UC e investigadora del Centro de Justicia Educacional.

María Inés Susperreguy, académica de la Facultad de Educación UC.