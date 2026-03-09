La innovación que Chile aún no se permite

Señor Director:

Cada 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en equidad en ámbitos estratégicos como la ciencia y la innovación.

En Chile, aunque las mujeres son mayoría en educación superior, su presencia en carreras STEM apenas alcanza el 20%. La brecha se amplía si miramos los emprendimientos de base científico-tecnológica, donde menos de un tercio cuenta con liderazgo femenino.

Recientemente, el Ministerio de Ciencias, presentó un informe que aborda los desafíos y propone medidas concretas para fortalecer la participación de mujeres en innovación. El diagnóstico es claro, sin equidad, el desarrollo científico y tecnológico del país se ve limitado.

En una economía basada en el conocimiento, desaprovechar el talento femenino implica una perdida estratégica. Está comprobado que equipos diversos generar mejores soluciones y mayor competitividad.

Cerrar esta brecha es una condición para el futuro científico y tecnológico del país.

Fernanda Maldonado,

gestora de Alianzas Estratégicas Know Hub Chile.