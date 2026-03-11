Una brecha que no deja de crecer

Señor Director:

En la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas, se han dado a conocer los resultados del SIMCE 2025. Una vez más, estos datos evidencian que las brechas de género en la educación siguen siendo una realidad preocupante en nuestro país, y que enfrentarlas requiere acciones urgentes y profundas.

La evidencia es clara. Diversas investigaciones en Chile muestran cómo estas brechas impactan las trayectorias educativas y de vida de niñas y niños. Si aspiramos a un país que crezca, se desarrolle y valore el aporte de la diversidad, debemos garantizar que todas y todos los estudiantes puedan desplegar su potencial en igualdad de oportunidades.

Abordar las causas estructurales de estas desigualdades no es solo una tarea del sistema educativo, sino un desafío que convoca al conjunto de la sociedad. No podemos seguir llegando tarde.

Carla Ljubetic

Directora Ejecutiva

Fundación Valientes