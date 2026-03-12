Una urgencia tras la emergencia

Señor director:

De acuerdo con un estudio reciente de la ACHS, 13% de las personas en Chile sufre de depresión.

Si en el día a día vivimos una crisis de salud mental, imaginemos qué ocurre cuando una persona es víctima de una tragedia como un incendio o terremoto. Según diferentes análisis, ese 13% puede incluso multiplicarse por cuatro.

Como organización, siempre hemos tenido como prioridad la salud mental de los chilenos. Es por eso que, ante los incendios que afectaron al sur del país, nos unirnos nuevamente a Clínica Alemana y al Servicio de Salud local para realizar operativos de salud mental en el Biobío, en los que duplas compuestas por psiquiatras y psicólogos de adultos e infanto-juveniles están atendiendo a los afectados. Se trata de una iniciativa que se prolongará por un mes y que solo durante las dos primeras semanas implica el traslado de 13 especialistas de la clínica a la zona.

Sabemos que la reconstrucción no se limita a recuperar viviendas o infraestructura, también implica acompañar a las personas en la recuperación de su bienestar emocional. La salud mental no puede quedar en segundo plano después de una emergencia; debe ser parte central de la respuesta. Por ello, hacemos un llamado a seguir fortaleciendo las redes de apoyo y a comprender que cuidar la salud mental de quienes han sufrido una tragedia es también una forma de reconstruir comunidad.

Nicolás Canales

Director Operativo Desafío Levantemos Chile