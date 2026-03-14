Riesgo de deserción en la educación superior

Señor Director:​

Una aspiración transversal entre autoridades y expertos ha sido mejorar la focalización de subsidios en la educación superior. En lo que respecta a Gratuidad, quienes obtengan el beneficio deben ser efectivamente aquellos estudiantes que provengan del 60% de las familias más vulnerables del país. En ese espíritu, el Ministerio de Educación implementó cambios en las exigencias de documentación para la acreditación socioeconómica de aquellos estudiantes cuyos ingresos personales y/o del grupo familiar generan dudas respecto de lo declarado en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, documento obligatorio para postular a beneficios en educación superior.

Sin embargo, estos cambios han generado un retraso significativo en la obtención de la documentación requerida. Desde 2026, en casos de ausencia de documentos formales para acreditar ingresos —como ocurre con trabajadores informales—, la confección del informe social se restringió a organismos estatales, principalmente municipalidades, sin la correspondiente asignación de recursos para realizar este trabajo. Esto ha obligado a miles de estudiantes a largas esperas para agendar entrevistas en municipalidades que no logran abordar esta nueva demanda de manera oportuna.

En este contexto, estimamos necesario que el Ministerio de Educación adopte medidas para evitar perjudicar a estudiantes de menores ingresos que legítimamente esperan acceder a un beneficio, pero que hoy están limitados por los retrasos en la emisión de los documentos necesarios.

Sugerimos considerar la extensión de los plazos para realizar la acreditación socioeconómica más allá del 19 de junio, fecha fijada en el cronograma para el término de este proceso 2026, y/o un aumento en la dotación de profesionales que puedan confeccionar los informes sociales requeridos por estudiantes matriculados en instituciones de educación superior.

Tales ajustes permitirán evitar la deserción de estudiantes matriculados en educación superior pero que no logran concretar su postulación al beneficio de la Gratuidad por motivos ajenos a su responsabilidad y que no cuentan con los recursos necesarios para pagar sus estudios.

Claudia Peirano Rodríguez

Juan Pablo Guzmán Aldunate

Rectores Nacionales Instituciones Santo Tomás