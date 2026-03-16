40 horas y flexibilidad: el desafío pendiente del cuidado

Señor Director:

La reducción de la jornada laboral a 40 horas fue presentada como un avance importante en la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer cabe preguntarse ¿a quién le estamos devolviendo esas horas? ¿Esas horas realmente están liberando tiempo para las mujeres o simplemente están trasladando más trabajo al ámbito del hogar?

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INE, en Chile, las mujeres siguen dedicando más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En ese escenario, reducir las horas de trabajo formal no necesariamente se traduce en más tiempo personal para ellas. Muchas veces ese espacio termina absorbiéndose en las mismas tareas de cuidado que siguen recayendo de manera desproporcionada en las mujeres.

Por eso, aunque avances como la jornada de 40 horas o las políticas de flexibilidad son pasos relevantes, no bastan para cerrar las brechas de género. Mientras esta responsabilidad siga distribuyéndose de manera desigual, tanto dentro de los hogares como desde las organizaciones, la reducción de la jornada laboral difícilmente se traducirá en una mayor autonomía de tiempo para las mujeres.

En este contexto, es crítico no retroceder en las políticas de flexibilidad tales como trabajo remoto que se ha visto en los últimos 18 meses en el sector privado. Sistemas de trabajo y gestión de talento flexibles no deben entenderse sólo como beneficios sino como estrategias de gestión de talento y de bienestar. Diseñar esquemas de trabajo que permitan compatibilizar desarrollo profesional y responsabilidades familiares es una condición para atraer y retener personas en un mercado laboral cada día más exigente.

Si el objetivo es construir entornos laborales más equitativos, la discusión no puede limitarse solo a horas de trabajo. También exige avanzar en políticas y prácticas que reconozcan el desafío del cuidado y promuevan una corresponsabilidad real. Solo así los avances en el mundo laboral podrán traducirse en mayor bienestar para todas las personas.

Porque cuando el trabajo se organiza mejor para las personas, no solo avanzan las mujeres: también avanzan las empresas y la sociedad.

Agustina Bellido,



Directora de Carrera

Mercer Chile