Fiscal judicial de la Corte Suprema revela incumplimientos “sostenidos y reiterados” de notarios

El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, envió un oficio a todos los notarios, conservadores y archiveros del país luego de detectar incumplimientos reiterados en materias vinculadas a transparencia y obligaciones legales dentro del sistema.

La decisión se produjo tras revisar cerca de 30 informes elaborados por fiscales judiciales de distintas jurisdicciones, quienes comenzaron a realizar fiscalizaciones en terreno luego de la entrada en vigencia de la reforma al sistema notarial.

Según el oficio revelado por el diario La Tercera, las inspecciones permitieron detectar incumplimientos en dos materias consideradas especialmente sensibles.

“Dicha revisión permitió constatar incumplimientos sostenidos y reiterados en dos materias de especial importancia para la probidad, la fe pública y la seguridad jurídica: la obligación de efectuar y actualizar anualmente la Declaración de Intereses y Patrimonio, y la de rendir cauciones o fianzas en tiempo y forma legal”, señala el documento.

El texto agrega que, en algunos casos, la falta de cauciones se extendería “por más de treinta años”.

A juicio de Pizarro, la magnitud de las omisiones compromete directamente los estándares exigidos para quienes ejercen funciones auxiliares de la administración de justicia.

“La reiteración y extensión territorial de estas omisiones configuran un patrón que compromete fuertemente los estándares de transparencia, responsabilidad e integridad”, sostuvo.

El oficio generó inmediatas reacciones dentro del sistema notarial. Algunos titulares de oficios comenzaron a contactar a fiscales de sus respectivas jurisdicciones para consultar sobre el alcance de las exigencias.

Parte de las críticas apuntan a que la obligación de rendir cauciones estaría vinculada a un reglamento que aún no ha sido dictado por el Ejecutivo. Otros notarios argumentan que, al momento de asumir sus cargos, existía una modalidad distinta de fianza nominal que hoy ya no tendría validez.

Sin embargo, Pizarro rechazó esas interpretaciones y enfatizó que la ley contempla consecuencias inmediatas ante el incumplimiento.

“La consecuencia del incumplimiento es taxativa e inmediata”, afirmó el fiscal judicial, citando el artículo 473 bis del Código Orgánico de Tribunales.

El oficio advierte además que la falta de presentación de cauciones “acarrea la declaración de vacancia del cargo de forma automática”.

Para el fiscal judicial, las irregularidades detectadas afectan directamente el funcionamiento institucional del sistema.

“Las omisiones detectadas (…) revelan un patrón de incumplimiento que afecta la seguridad jurídica, la fe pública y la integridad institucional del sistema notarial, conservatorio y archivero del país”, sostuvo.

Por ello, instruyó que todos los notarios, conservadores y archiveros deberán remitir antecedentes que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo inicial de siete días corridos, término que posteriormente fue ampliado por otros diez días.

Finalmente, Pizarro advirtió que, en caso de no acreditar cumplimiento, se iniciarán procedimientos disciplinarios.

“El incumplimiento del presente requerimiento (…) dará lugar (…) al inicio del correspondiente procedimiento disciplinario”, concluyó el oficio.