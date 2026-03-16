SLEP: cambio o continuidad

Señor Director:

El proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha reabierto una discusión que parecía zanjada: ¿quién debe ser el sostenedor de las escuelas públicas en Chile? Más allá de las legítimas críticas que puedan hacerse al ritmo o a la forma en que se ha llevado adelante la desmunicipalización, el debate reciente parece insinuar la posibilidad de que convivan, en el futuro, establecimientos bajo administración municipal y otros bajo el nuevo sistema de educación pública.

Si ese fuera el escenario, la pregunta de fondo no sería solo administrativa, sino institucional: ¿qué tipo de gobernanza requeriría un sistema escolar donde coexistan distintos sostenedores públicos? La experiencia comparada muestra que los sistemas educativos más robustos suelen avanzar hacia marcos de gobernanza claros, con roles definidos y mecanismos efectivos de coordinación entre niveles del sistema.

En Chile, en cambio, el riesgo podría ser otro: consolidar un escenario híbrido donde municipios, SLEP y el nivel central interactúen sin un diseño sistémico claro. Más que resolver los problemas históricos de fragmentación del sistema escolar, ello podría reproducirlos bajo nuevas formas.

Tal vez el desafío de política pública no sea simplemente decidir entre municipalización o desmunicipalización, sino preguntarnos qué arquitectura institucional permitiría realmente fortalecer la educación pública en el largo plazo.

Armando Rojas Jara

Académico Educación UDD