Resiliencia y efectivo

Señor director:

En un reciente artículo, la prestigiosa revista The Economist relató cómo Europa está retornando al uso del dinero en efectivo. En la nota se citó como un hito de este fenómeno la reiteración que hicieron en diciembre pasado los 27 Estados miembros de la Unión Europea de prohibir que los comercios rechacen billetes y monedas.

La principal razón de este cambio está en que las personas mayores no manejan la tecnología, mientras personas de bajos ingresos tienen dificultades incluso para abrir una cuenta bancaria. Otra explicación es la falta de la resiliencia de los sistemas de pago. Hacer transacciones digitales requiere electricidad y conexión de datos. El efecto de la ausencia de ambos lo vimos en febrero del año pasado, cuando un apagón afectó a casi todo el país desde Arica hasta Los Lagos, dejando a millones sin luz durante horas.

También está el tema de la soberanía. Muchos países miran hacia potenciales amenazas de adversarios extranjeros o ciberdelincuentes, quienes, de un minuto a otro, pueden dejar a un país completo sin electricidad.

Por lo tanto, tal como concluye The Economist, “cuando se trata de resiliencia, nada supera al efectivo”. En Chile solemos mirar a Europa como un referente en diferentes materias. Mantener el derecho al uso de dinero en efectivo no debería ser la excepción.

Fernando Yáñez, Presidente de Denaria Chile