Crisis de residuos textiles

Señor director:

La reciente publicación de la Resolución Exenta N° 1.064 -que inicia el procedimiento para establecer metas de recolección y valorización de textiles- es un paso crucial para enfrentar la crisis de residuos que afecta a nuestro país, particularmente en la zona norte, donde el desierto de Atacama se ha convertido en un vertedero de ropa usada, generando graves pasivos ambientales y sociales.

Esta iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, que declara los textiles como producto prioritario en el marco de la Ley REP, ofrece una oportunidad histórica para que productores y gestores se hagan cargo de estos residuos los que, según datos de esa misma cartera, alcanzan a 572.000 toneladas al año.

Esperamos que el comité operativo ampliado integre a actores locales y que el anteproyecto considere no solo la gestión, sino también la prevención en la fuente. La economía circular para textiles no puede seguir postergándose.

María Luisa Valenzuela

Directora Magíster Economía Circular

Universidad Autónoma de Chile