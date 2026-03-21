Resultados Simce, la existencia de brechas y las oportunidades para acotarlas

Señor Director:

Los resultados del SIMCE 2025 muestran que el sistema educativo chileno logró recuperar parte de los aprendizajes perdidos durante la pandemia y volver a niveles prepandemia en algunos cursos. Sin embargo, esta estabilización no debe hacernos perder de vista un problema persistente: las dificultades en Matemática, especialmente desde el segundo ciclo básico en adelante.

Diversos análisis coinciden en que esta área continúa siendo el principal nudo crítico del sistema. Los avances han sido más lentos que en lectura, una proporción importante de estudiantes permanece en niveles insuficientes y las brechas siguen siendo significativas. Lo preocupante es que estas dificultades tienden a acumularse en la trayectoria escolar y tienen efectos evidentes en enseñanza media.

Frente a este desafío, es necesario movilizar esfuerzos amplios para fortalecer el aprendizaje matemático desde edades tempranas. En esa línea, el curso Cerrando Brechas Educativas de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile moviliza cada semestre a cerca de 300 estudiantes universitarios de distintas carreras, quienes realizan tutorías de nivelación en matemáticas para estudiantes de segundo ciclo básico, en alianza con la fundación Conectado Aprendo. Hasta la fecha son más de 2000 los estudiantes UC que han sido tutores de un niño o niña con rezago en matemáticas a través de este curso.

Si queremos transformar la recuperación en mejoras sostenidas y más equitativas, iniciativas de tutoría académica como estas pueden ser parte relevante de una cruzada país por mejorar el aprendizaje de las matemáticas.

Paulo Volante y Francisca Koppmann,

docentes a cargo del curso, Facultad de Educación UC

Francisca Lewin, directora ejecutiva Fundación Conectado Aprendo