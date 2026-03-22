Chile necesita un nuevo reencuentro de los demócratas

Señor director:

El respaldo del Presidente Kast a un proyecto que permite la reclusión domiciliaria de condenados por crímenes de lesa humanidad, la restricción de la gratuidad universitaria, la amenaza de exposición pública a deudores del CAE como castigo a quienes no han podido pagar su educación, la aceleración de proyectos ambientales sin estándares adecuados y la militarización de la frontera norte bajo el llamado Plan Escudo Fronterizo, no son medidas aisladas. Son piezas de un mismo rompecabezas, y conviene mirarlas con detención, ya que, al parecer, este nuevo gobierno está dispuesto a cuestionar los acuerdos éticos e institucionales más básicos que Chile construyó desde 1990. Frente a eso, la oposición y el ciudadano común tienen una responsabilidad histórica.

Cabe recordar que, en 1988, sectores que se habían enfrentado durante décadas fueron capaces de construir un frente común para defender algo más importante que sus diferencias: la democracia y la libertad. Ese gesto, “el reencuentro de los demócratas que describió el gran presidente Patricio Aylwin”, no fue un acto de generosidad política, fue un acto de lucidez. Hoy se necesita esa misma lucidez por parte de viejos y jóvenes: un acuerdo entre demócratas de distintas tradiciones para defender, con la misma claridad y el mismo coraje que en 1988, los valores que en ese entonces le dieron la victoria a la gente.

No se trata de forzar alianzas artificiales. Se trata de reconocer que hay un piso común que no puede ceder: la memoria, la justicia, la igualdad de oportunidades y el Estado de derecho. Quien no esté dispuesto a defender ese piso, independientemente de su slogan o domicilio político, no está a la altura de este momento. Chile ya vivió lo que ocurre cuando los demócratas se dividen y el autoritarismo avanza.

La alegría ya vino y ahora toca defenderla.

Sebastián Dávila Hernández

Abogado Universidad San Sebastián

Candidato al Máster de Derecho Penal y Garantías Constitucionales

de la U. de Jaén – España.