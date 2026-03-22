Señor Director,

“Chile envejece”, es una frase que se repite. Lo que pasa es que esto no es una tendencia ni una proyección: es un hecho que está entre nosotros. Casi 1 de cada 5 chilenos tiene 60 o más años (Observatorio Envejecimiento UC, 2025). El envejecimiento poblacional es, hoy, una emergencia que exige respuestas.

En ese contexto, la próxima promulgación de la Ley Integral de Personas Mayores es una buena noticia. Tras cinco años de trabajo junto a la sociedad civil y con aprobación unánime en el Congreso, reconoce derechos clave como trato y trabajo digno, autonomía, protección frente al abandono y salud integral, dando forma a compromisos internacionales ya asumidos por Chile.

Que el nuevo gobierno haya levantado el veto da una señal clara: gobernar en emergencia implica no bloquear lo urgente. Es un primer paso necesario para hacernos cargo de un país que ya envejeció.

El desafío ahora es que estos derechos se concreten para el 19,2% de la población —grupo que será mayoritario en 2044—. Esto requiere recursos, institucionalidad y convicción: legislar para las personas mayores no es antojadizo ni un gesto político, es una necesidad impostergable y ya era hora.

Daniela Guzmán

IdeaPaís