Chile y un reconocimiento que invita a mirar más allá

Señor Director:

La reciente distinción que posiciona a Chile como Mejor Destino Internacional en Forbes Travel es, sin duda, una buena noticia. Pero más allá del titular, lo relevante es lo que hay detrás: un trabajo sostenido en el tiempo, de múltiples actores empujando en la misma dirección y de territorios que han sabido poner en valor lo que los hace únicos. Chile no solo impresiona por sus paisajes, sino también por su diversidad cultural y por experiencias turísticas que han ido ganando en calidad y sentido.

Pero, ¿es sostenible en el tiempo? Posicionarse es una cosa; mantenerse, otra. Y ahí surgen desafíos menos visibles, como la gestión territorial, la formación de capital humano y la capacidad de coordinar esfuerzos entre el mundo público, privado y las comunidades.

El rol de las universidades se vuelve clave, no solo formando profesionales, sino también acompañando procesos en los territorios con una mirada crítica para que el turismo no crezca a cualquier costo, sino con coherencia. Este premio invita a aprovechar el impulso y a seguir trabajando en esa dirección.

Fernando Oyarce Ortuya

Académico del Magíster en Patrimonio y Turismo

Universidad Autónoma de Chile