Discriminación y Educación Inclusiva

Señor Director:

Los recientes hechos conocidos en Talcahuano, donde una estudiante con síndrome de Down y su madre fueron víctimas de graves amenazas y denostaciones, no solo representan un acto de violencia inaceptable, sino que dejan al descubierto una realidad sistémica que suele permanecer invisible bajo la superficie de nuestro debate pedagógico.

Al analizar este caso a la luz de las cifras de la Superintendencia de Educación, observamos que durante 2025 se presentaron 2.869 denuncias por discriminación. De ellas, 1.278 corresponden a la categoría de necesidades educativas especiales (NEE). Lo ocurrido es, lamentablemente, la punta del iceberg de un fenómeno mayor y que tiene el el derecho a la educación de estos niños y jóvenes en jaque.

Pronto se conmemorará el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha en que muchos se sumarán a la campaña de usar calcetines de distintos colores para visibilizar la condición. Sin embargo, cabe preguntarnos: si como sociedad nos disponemos a este gesto simbólico, ¿no deberíamos con igual fuerza visibilizar y corregir las faltas estructurales que hoy vulneran a estos estudiantes? La sensibilización debe ir acompañada de una fiscalización rigurosa y de políticas que avancen en la construcción de comunidades educativas sanas.

Nuestra Ley General de Educación establece la obligación de eliminar toda forma de discriminación arbitraria. Sin embargo, la inclusión real no se agota en la presencia física de niños con NEE en el aula ni en el financiamiento de programas específicos. Inclusión es la construcción de un tejido social cuidadoso donde cada estudiante tenga un lugar seguro y legítimo.

Hacemos un llamado a las autoridades a tomar estos datos no como una estadística aislada, sino como un imperativo ético. Es momento de transitar desde el símbolo a la acción, garantizando que el derecho a la educación sea, efectivamente, para todos.

Marcela Tenorio – CIMA UDD -MICARE

Rosario Zamora – Abogada ConviveEducar