Reglamentos retirados de Contraloría y cuentas de luz

Señor Director:

El retiro de los reglamentos que buscan corregir en parte el mecanismo de pagos a los PMGD es una mala noticia para los consumidores y para las PYME. El mecanismo todavía vigente ha generado pagos excesivos e injustificados en favor de ciertas empresas generadoras, distorsionando el mercado eléctrico y encareciendo la energía para los consumidores y para las empresas.

El propio Coordinador Eléctrico Nacional viene advirtiendo desde 2023 sobre los efectos adversos de ese mecanismo en la competencia y, sobre todo, en las cuentas de luz. Diversos análisis estiman que ese mecanismo podría costarle al sistema eléctrico unos USD 4.650 millones entre 2025 y 2043, costo que desde 2027 comenzará a reflejarse directamente en las boletas de millones de hogares y empresas.

Resulta inevitable preguntarse si detrás de esta decisión no está la presión de grandes intereses económicos —muchos de ellos fondos internacionales de inversión— que por años se han beneficiado de ese errado mecanismo que subsidia indebidamente a los PMGD.

Sin embargo, hay más problemas en el sector energía. Por ejemplo, la violenta alza en los combustibles es un tema aparte, pero ya sería hora de ir revisando el injusto y discriminatorio impuesto específico que los afecta. Además, el alza del petróleo no sólo incidirá en los combustibles sino que también en las cuentas de luz, debido a que los contratos de suministro más antiguos permanecen indexados al precio del petróleo, en circunstancia que las empresas titulares de esos contratos ya no emplean combustibles fósiles -al menos durante el día- sino compran energía renovable casi a costo cero para revenderla como si hubiese sido generada mediante petróleo, gas o carbón.

Si los chilenos no logramos disponer nuevamente de energía abundante y relativamente barata, como hace 20, 30 o más años, difícilmente recuperaremos la senda del desarrollo. Por lo mismo, llamamos al actual gobierno, enfocado en las emergencias que vive el país, abordar también la emergencia que todas estas alzas significan para las familias y para las empresas. Los chilenos no podemos seguir pagando privilegios regulatorios ni abusos indebidos.

Agradezco que el Diario El Mostrador haya publicado esta carta, porque previamente hicimos dos intentos para publicar una carta similar en otros dos importantes medios escritos nacionales, pero no nos dieron tribuna ni explicación alguna, y no es primera vez que nos ignoran. ¿Tanta es la influencia de esos grandes intereses económicos? ¿O es sólo temor de esos medios de prensa? Pero en cualquier caso a esos medios les quisiera recordar una de las frases célebres de John F. Kennedy: “Sin debate, sin crítica, ningún gobierno ni ningún país puede tener éxito, y ninguna república puede sobrevivir. Por eso Solón, el legislador ateniense, decretó que era un delito que cualquier ciudadano rehúya la controversia”.

Hernán Calderón

Presidente de Conadecus