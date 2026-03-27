Aniversario Daniel Zamudio

Señor director,

Este 27 de Marzo se conmemoran 14 años de la muerte de Daniel Zamudio. La historia de Daniel fue tristemente la de dos tragedias y la de una esperanza que ahora recae en el presidente.

La primera tragedia es el asesinato con tortura de un hombre gay de clase trabajadora, cuya vida terminó a sus cortos 24 años, y como resultado de una de las expresiones de odio más fuertes que alguien podría sufrir.

La segunda tragedia es la de un país, que esperó a que algo así pasase, y a los detalles atroces del caso para reaccionar.

A la vez, es también la historia de una esperanza, ya que ahora las minorías sexuales están más protegidas por la legislación chilena ante la discriminación, pueden celebrar uniones civiles y matrimonio, y expresar su género con reconocimiento del Estado.

La esperanza recae hoy en el presidente, quien hizo carrera oponiéndose a cada una de esas iniciativas de ley, incluso cuando el país lloraba la muerte de Daniel, pero que ahora como mandatario tiene el deber de proteger los derechos y la vida de las personas LGBTIQ+.

“Tu destino está en los demás, tu dignidad es la de todos.”

Palabras para Julia, José Agustín Goytisolo Gay

Animita de Daniel Zamudio. Parque San Borja, Santiago, Chile.

Luis Schmidt Rivera

Economista