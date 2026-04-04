Pedagogías ante la CNA: ¿crisis formativa o falla sistémica?

Señor Director: Desde la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a fines de 2023, el desempeño de las carreras de Pedagogía resulta altamente deficitario. Según los acuerdos de acreditación emitidos por la CNA desde 2024, las pedagogías de las universidades del CRUCH —instituciones que se autodefinen como las de mayor prestigio del país— promedian solo 3,4 años de 7 posibles. Agrava este escenario el hecho de que más de la mitad de los programas de formación inicial docente se concentre en el nivel básico (2 a 3 años). Esta realidad evidencia una profunda disparidad frente a las otras carreras de acreditación obligatoria —Medicina y Odontología—, las cuales promedian 5,3 años y posicionan el 100% de sus programas en el nivel avanzado (4 a 5 años) o de excelencia (6 a 7 años).

Frente a este escenario, urge preguntarnos: ¿es la formación inicial docente verdaderamente tan deficiente como indican estas cifras, o estamos ante un marco evaluativo que impacta de forma asimétrica a las pedagogías? Dilucidar si el problema radica en los programas, en el diseño de los estándares o en la interpretación que los pares evaluadores hacen de estos nuevos criterios no es un mero debate académico. Lo que está en juego es la confianza pública en quienes educarán a las futuras generaciones del país.

Husim Espinoza Salinas

Profesor de Inglés e Ingeniero Comercial

Académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso