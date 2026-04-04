Pedagogías ante la CNA: ¿crisis formativa o falla sistémica?
Desde la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a fines de 2023, el desempeño de las carreras de Pedagogía resulta altamente deficitario.
Según los acuerdos de acreditación emitidos por la CNA desde 2024, las pedagogías de las universidades del CRUCH —instituciones que se autodefinen como las de mayor prestigio del país— promedian solo 3,4 años de 7 posibles. Agrava este escenario el hecho de que más de la mitad de los programas de formación inicial docente se concentre en el nivel básico (2 a 3 años). Esta realidad evidencia una profunda disparidad frente a las otras carreras de acreditación obligatoria —Medicina y Odontología—, las cuales promedian 5,3 años y posicionan el 100% de sus programas en el nivel avanzado (4 a 5 años) o de excelencia (6 a 7 años).
Profesor de Inglés e Ingeniero Comercial
Académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso