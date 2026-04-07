El punto ciego de la Ley de Adopción

Señor Director:

Tras el reciente retiro y reingreso del decreto que reglamenta la Ley de Adopción, hay un elemento que sigue fuera del centro del debate: los vínculos.

Si bien la ley reconoce los vínculos significativos, en la práctica aún no existen criterios claros para resguardarlos, lo que impide su incorporación sistemática y deja espacio para la discrecionalidad en decisiones críticas, como traslados, asignación de familias de acogida o procesos de adopción, convirtiéndolos en un punto ciego.

El desarrollo infantil depende en gran medida de relaciones estables y responsivas. Por ello, junto con abordar los tiempos de adopción, es necesario asegurar la continuidad de los vínculos mediante lineamientos definidos para identificarlos, evaluarlos y priorizarlos.

De lo contrario, el sistema puede funcionar, pero difícilmente responder plenamente al interés superior del niño.

María Pía Kralemann F.

Presidenta del Directorio

Fundación Abrázame