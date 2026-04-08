Señor Director: Los resultados del reciente Índice de Preparación de Competencias del FMI, que sitúan a Chile en el último lugar entre 23 países de la OCDE, confirman una realidad que hemos venido advirtiendo: el mayor riesgo de la inteligencia artificial no es la ignorancia tecnológica, sino la exclusión social.

Es una paradoja preocupante que, mientras Chile destaca en infraestructura digital y servicios gubernamentales, quedemos al final de la tabla en la capacidad de nuestros trabajadores para adquirir nuevas habilidades. Esta brecha no se cierra simplemente entregando herramientas o enseñando a “usar una app”; se cierra con una verdadera alfabetización algorítmica que hoy está ausente en el debate público y en el currículum escolar obligatorio.

Como se ha sostenido, si no enseñamos los fundamentos de la IA (cómo aprende una máquina, sus sesgos y sus límites), no estamos formando usuarios productivos, sino ciudadanos dependientes. El índice del FMI es un llamado de atención urgente: la formación en IA debe dejar de ser una opción complementaria para convertirse en un derecho educativo.

Sin una voluntad política que priorice el capital humano y el pensamiento crítico, la tecnología no será un motor de desarrollo, sino una nueva frontera de desigualdad.