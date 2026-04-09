Señor Director:

Cuando el centro político deja de existir, se configura un escenario que redefine el equilibrio tradicional de fuerzas.

Hoy, la derecha parece estar cumpliendo una aspiración largamente anhelada. Sin embargo, existe una confusión relevante: muchos interpretan este momento como la obtención de una mayoría en el Congreso. A mi juicio, ese no es el verdadero objetivo.

Lo que realmente está ocurriendo es la progresiva desaparición de un centro político definido. Es en ese vacío donde surge la posibilidad de articular una amplia coalición, capaz de proyectarse más allá de las respuestas contingentes y de disputar con mayor eficacia la representación del electorado.

El desafío, entonces, no es solo captar apoyo mediante ofertas de emergencia, sino consolidar una propuesta política que logre interpretar de forma más profunda y duradera a la ciudadanía.

Cristofer Díaz Carrión.

Trabajador social y emprendedor