A propósito de la eliminación de franquicia de capacitación

Señor Director:

La eventual eliminación de la franquicia tributaria de capacitación revela un problema de diagnóstico: se pretende resolver fallas de diseño eliminando el principal instrumento de formación de capital humano del país.

La evidencia es clara: la capacitación, cuando es pertinente, impacta directamente en la productividad de las empresas y en la empleabilidad de las personas. Chile cuenta con un ecosistema instalado —SENCE, OTIC y OTEC

— que ha permitido cobertura, capilaridad territorial y acceso, especialmente para sectores más vulnerables.

¿Hay problemas? Sin duda. Pero el camino no es eliminar, sino modernizar. Se requiere avanzar hacia un modelo que exija resultados medibles: pertinencia formativa, certificación de competencias e impacto en empleo y

productividad.

Eliminar sin reemplazo no corrige las fallas: debilita la capacidad del país para enfrentar la reconversión laboral en un contexto de transformación tecnológica acelerada.

Las políticas públicas se perfeccionan; no se abandonan.

Atentamente,

Pedro Jofré M.

Presidente

ASOCAP Chile A.G.