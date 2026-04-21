Cambio climático como compromiso de estado

Señor Director:

El 26.03.2026 se hizo retiro del DS Nº40 del 2024, que aprueba el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del MINVU, mediante el ORD Nº 211. Si bien es una práctica habitual de los gobiernos entrantes el retiro de los reglamentos que presenta cada ministerio, es de esperar que en esta oportunidad sea sólo un proceso de revisión y que no constituya una decisión ideológica.

Los Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático son parte esencial de los compromisos fijados en la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), publicada en junio 2022, donde se establece la meta vinculante de alcanzar la carbono neutralidad y resiliencia climática a más tardar en 2050. Esta ley institucionaliza la acción climática, obligando al Estado a reducir emisiones, adaptarse a los efectos climáticos y reportar inversiones. Esto ha permitido a cada ministerio avanzar de forma sostenida en fijar compromisos y generar estrategias que aporten a abordar los efectos del cambio climático. Desde el 2022 en adelante de forma responsable cada ministerio desarrolló estrategias y estudios que dieran respaldo a diferentes compromisos que culminaron en la propuesta de planes sectoriales de mitigación y adaptación de cambio climático. Este proceso incluyó conversaciones con el mundo académico, privado y público fijándose compromisos intersectoriales que permiten una acción coordinada del Estado para atender a la necesidad de resguardar el futuro de nuestro país como parte integral del planeta.

Esperamos que la revisión de este decreto por parte de la actual administración no represente un desconocimiento de los compromisos asumidos por Chile en esta materia. La necesidad de transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero es una urgencia impostergable y una responsabilidad de Chile con un desarrollo sostenible que permitirá entregar a las futuras generaciones un planeta sano y vivible.

Gabriela Cabaña

Doctora en Antropología

Amelia del Villar

Socióloga