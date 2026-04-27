Niños sin país: retroceso en el derecho a la nacionalidad

Señor director:

Quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos de la niñez, observamos con preocupación la reciente Circular emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual instruye a las Direcciones Regionales aplicar una interpretación de la Ley N° 21.325 que es regresiva en una garantía fundamental reconocida por nuestro sistema normativo: el derecho a la nacionalidad. Esto, porque ordena que los niños y niñas, nacidos en territorio nacional cuyos padres se encuentren en situación irregular sean inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”. Esta categoría se aplica a “personas nacidas en territorio chileno de padres que se encuentran de paso, turismo o sin intención de establecerse”, situación que dista de aplicarse a personas que habitan desde hace años en Chile.

La medida, no solo se aleja del mandato de la ley de migraciones, sino que además es ineficaz pues sobrecarga servicios administrativos que ya están saturados. Sin embargo, la cuestión es sobre todo ética: dejar a niños y niñas en esta condición, vulnera gravemente sus derechos fundamentales con consecuencias muy graves, entre otros ámbitos, sobre su salud. Al no ser reconocidos como nacionales, niños y niñas nacidos en nuestro país quedarían en riesgo de apatridia, categoría que genera exclusión social y fomenta fenómenos tan graves como la explotación infantil y la trata de personas. La apatridia genera pobreza por las dificultades de acceder a educación y trabajo, empeora la salud de quienes la sufren y es un predictor de vulnerabilidad.

Esto, sin lugar a dudas, representa un grave retroceso en una materia en que nuestro país tiene más de una década de avances. La nacionalidad no es un privilegio burocrático, sino que es el derecho humano de existir jurídicamente. Permitir que la apatridia eche raíces en Chile no es solo un error administrativo: es una condena ética que marcará para siempre el futuro de estos niños y niñas.

Anuar Quesille Vera

Abogado, Defensor de la Niñez

Alejandra Carreño Calderon,

Doctora en Antropología

Académica Universidad del Desarrollo

Waleska Ureta Cañas

Directora Ejecutiva Servicio Jesuita Migrante

M. Olaya Grau R.

Directora Escuela de Trabajo Social UC,

Directora Centro de Políticas Migratorias

investigadora Núcleo Milenio MIGRA

Francisca Vargas

Universidad Diego Portales

Patricia Rojas

Presidenta ASOVEN CHILE

Macarena Rodríguez,

Directora Clínica Jurídica

Universidad Alberto Hurtado

Rodrigo Sandoval Ducoing

Docente y Ex Jefe Departamento de Extranjeria y Migración

Arturo Celedón De Andraca

Director Ejecutivo Fundación Colunga

Observatorio de Niñez

Michel-Ange Joseph

Presidenta Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales

María Elena Vásquez

Directora Ejecutiva Corporación Colectivo Sin Fronteras