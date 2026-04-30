Gobernador Orrego y alcaldes: “Más densidad urbana no significa más vivienda asequible”
Señor director:
Santiago enfrenta un déficit habitacional real y urgente. Como alcaldes y gobernador de la Región Metropolitana, lo sabemos y compartimos la responsabilidad de resolverlo. Por eso mismo no podemos guardar silencio ante la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que el MINVU ha puesto en consulta este mes.
La reforma propuesta duplica la densidad en ciertas zonas de la región y la cuadruplica en otras, elimina herramientas comunales de planificación y elude los instrumentos de la Ley 21.807, aprobada el año pasado precisamente para abordar este problema a escala metropolitana, antes de que hayan podido implementarse.
Más densidad no significa más vivienda asequible. Sin garantías de acceso, los beneficios irán al mercado, no a las familias que hoy no pueden comprar.
Las autoridades electas firmantes respondemos ante nuestros vecinos por la ciudad que resulte. Pedimos al Gobierno construir esta reforma con nosotros, no sobre nosotros: activar la Ley 21.807, incorporar garantías de asequibilidad reales y dar a la planificación metropolitana y municipal el rol que la ley ya le reconoce.
La urgencia es real y la ciudad no puede esperar. Los habitantes de Santiago merecen una respuesta a la altura.
Claudio Orrego Larraín – Gobernador Regional de Santiago
Felipe Muñoz Vallejos – Alcalde de Estación Central
Agustín Iglesias Muñoz – Alcalde de Independencia
César Mena Retamal – Alcalde de Til Til
Claudia Pizarro Peña – Alcaldesa de La Pintana
Claudio Arriagada Macaya – Alcalde de La Granja
Claudio Castro Salas – Alcalde de Renca
Cristóbal Labra Bassa – Alcalde de San Joaquín
Fares Jadue Leiva – Alcalde de Recoleta
Felipe Muñoz Heredia – Alcalde de Padre Hurtado
Gustavo Toro Quintana – Alcalde de San Ramón
Ítalo Bravo Lizana – Alcalde de Pudahuel
Jaime Escudero Ramos – Alcalde de Pirque
Javiera Reyes Jara – Alcaldesa de Lo Espejo
Joel Olmos Espinoza – Alcalde de La Cisterna
Jonathan Opazo Carrasco – Alcalde de Lampa
Juan Pablo Olave Cambara – Alcalde de Isla de Maipo
Karina Delfino Mussa – Alcaldesa de Quinta Normal
Luis Astudillo Peiretti – Alcalde de Pedro Aguirre Cerda
Manuel Zúñiga Aguilar – Alcalde de El Bosque
Marcela Chamorro Macías – Alcaldesa de Alhué
Matías Toledo Herrera – Alcalde de Puente Alto
Mauro Tamayo Rozas – Alcalde de Cerro Navia
Maximiliano Ríos Galleguillos – Alcalde de Lo Prado
Miguel Concha Manso – Alcalde de Peñalolén
Paulina Bobadilla Navarrete – Alcaldesa de Quilicura
René de la Vega Fuentes – Alcalde de Conchalí
Sebastián Rosas Guerrero – Alcalde de Talagante
Tomás Vodanovic Escudero – Alcalde de Maipú
Zandra Maulén Jofré – Alcaldesa de El Monte