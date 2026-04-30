Gobernador Orrego y alcaldes: “Más densidad urbana no significa más vivienda asequible”

Señor director:

Santiago enfrenta un déficit habitacional real y urgente. Como alcaldes y gobernador de la Región Metropolitana, lo sabemos y compartimos la responsabilidad de resolverlo. Por eso mismo no podemos guardar silencio ante la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que el MINVU ha puesto en consulta este mes.

La reforma propuesta duplica la densidad en ciertas zonas de la región y la cuadruplica en otras, elimina herramientas comunales de planificación y elude los instrumentos de la Ley 21.807, aprobada el año pasado precisamente para abordar este problema a escala metropolitana, antes de que hayan podido implementarse.

Más densidad no significa más vivienda asequible. Sin garantías de acceso, los beneficios irán al mercado, no a las familias que hoy no pueden comprar.

Las autoridades electas firmantes respondemos ante nuestros vecinos por la ciudad que resulte. Pedimos al Gobierno construir esta reforma con nosotros, no sobre nosotros: activar la Ley 21.807, incorporar garantías de asequibilidad reales y dar a la planificación metropolitana y municipal el rol que la ley ya le reconoce.

La urgencia es real y la ciudad no puede esperar. Los habitantes de Santiago merecen una respuesta a la altura.

Claudio Orrego Larraín – Gobernador Regional de Santiago

Felipe Muñoz Vallejos – Alcalde de Estación Central

Agustín Iglesias Muñoz – Alcalde de Independencia

César Mena Retamal – Alcalde de Til Til

Claudia Pizarro Peña – Alcaldesa de La Pintana

Claudio Arriagada Macaya – Alcalde de La Granja

Claudio Castro Salas – Alcalde de Renca

Cristóbal Labra Bassa – Alcalde de San Joaquín

Fares Jadue Leiva – Alcalde de Recoleta

Felipe Muñoz Heredia – Alcalde de Padre Hurtado

Gustavo Toro Quintana – Alcalde de San Ramón

Ítalo Bravo Lizana – Alcalde de Pudahuel

Jaime Escudero Ramos – Alcalde de Pirque

Javiera Reyes Jara – Alcaldesa de Lo Espejo

Joel Olmos Espinoza – Alcalde de La Cisterna

Jonathan Opazo Carrasco – Alcalde de Lampa

Juan Pablo Olave Cambara – Alcalde de Isla de Maipo

Karina Delfino Mussa – Alcaldesa de Quinta Normal

Luis Astudillo Peiretti – Alcalde de Pedro Aguirre Cerda

Manuel Zúñiga Aguilar – Alcalde de El Bosque

Marcela Chamorro Macías – Alcaldesa de Alhué

Matías Toledo Herrera – Alcalde de Puente Alto

Mauro Tamayo Rozas – Alcalde de Cerro Navia

Maximiliano Ríos Galleguillos – Alcalde de Lo Prado

Miguel Concha Manso – Alcalde de Peñalolén

Paulina Bobadilla Navarrete – Alcaldesa de Quilicura

René de la Vega Fuentes – Alcalde de Conchalí

Sebastián Rosas Guerrero – Alcalde de Talagante

Tomás Vodanovic Escudero – Alcalde de Maipú

Zandra Maulén Jofré – Alcaldesa de El Monte