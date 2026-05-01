Evidencia empírica y crisis del transporte público porteño

Señor director:

No es novedad que el sistema de transporte público del Gran Valparaíso está obsoleto: microbuses en paupérrimo estado, altamente contaminantes, sin integración tarifaria y con el arcaico sistema de pago en efectivo. Más que un problema puntual, se trata de un modelo agotado.

Sin embargo, los avances recientes muestran un camino distinto. La implementación parcial del sistema Red Movilidad en la conurbación, con buses eléctricos de alto estándar, junto con la modernización del sistema de pago en el tren Limache-Puerto, evidencian una tendencia clara: cuando el Estado toma la batuta en el transporte, el sistema mejora.

La diferencia no es menor. En Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones diseña los recorridos, adquiere los buses, define los estándares de operación, fija frecuencias y gestiona la infraestructura, licitando únicamente la operación de los recorridos a las empresas transportistas. En Valparaíso ocurre lo contrario: las mismas empresas, junto a sus gremios, controlan administración, operación y estándares, generando incentivos perversos que se traducen en mala calidad de servicio, competencia en la vía y precariedad.

El desarrollo ferroviario refuerza esta idea. Los avances de EFE en las últimas décadas no son casualidad, sino resultado de una política estatal sostenida. Por eso resulta contradictorio frenar el proyecto del tren Valparaíso-Santiago (US$1.300 millones) mientras se prioriza la ampliación de la Ruta 68 (US$1.600 millones). La evidencia en la ingeniería de transporte es clara: aumentar la capacidad vial en sistemas saturados induce más demanda y, a la larga, agrava la congestión.

No se trata solo de invertir más, sino de cómo se gestiona el sistema. La evidencia empírica demuestra que un transporte público planificado desde el Estado, con estándares claros y visión de largo plazo, ofrece mejores resultados en calidad, eficiencia y sostenibilidad. El desafío para el Gran Valparaíso no es técnico, sino político.

Dante Bravo Urzúa

Estudiante de Ingeniería de Transporte PUCV