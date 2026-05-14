Señor director:

Paul Valéry formuló alguna vez una delicada idea acerca del arte de gobernar: “No se puede gobernar con la mera coerción. Se necesitan fuerzas ficticias”. Entre esas fuerzas, por supuesto, las metáforas desempeñan un papel central. Sin embargo, la fuerza de ésta se anula por completo si quien debe conjurarla las declara de antemano como tales. Sería como un mago que, en lugar de hacer magia, explicara en qué consiste un truco.

El malentendido del Presidente, en consecuencia, no radica en que recurra a metáforas. En un punto, nada sería más deseable. El problema es que no sabe utilizarlas (no sabe hacer magia) y, más grave aún, a juzgar por sus propias palabras, tampoco parece comprender en qué consisten.

¿Cómo, en consecuencia, podría aspirar a hacer suya la idea de Valéry? O, en otras palabras, ¿cómo podrá gobernar en estas condiciones si es cierto que para ello no basta con la mera coerción?

Diego Fernández H.

Académico

Artes UC