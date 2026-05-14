Pausa SLEP

Señor Director:

La discusión sobre una eventual pausa en el traspaso de establecimientos hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) debe interpretarse como una decisión técnicamente razonable desde la perspectiva del ciclo de las políticas públicas. Toda política de gran escala requiere no solo diseño e implementación, sino también evaluación, corrección y ajuste oportuno.

La experiencia internacional muestra que las reformas estructurales exitosas no son lineales ni rígidas. En educación, los procesos de descentralización o recentralización necesitan capacidades institucionales, gradualidad y mecanismos de aprendizaje continuo. Persistir en su implementación, pese a las dificultades detectadas, puede profundizar problemas administrativos, financieros y por sobre todo pedagógicos.

En ese contexto, una pausa permitiría evaluar capacidades instaladas, revisar modelos de gobernanza y corregir fallas antes de nuevos traspasos. Esto es coherente con una política pública basada en evidencia.

Además, el objetivo central de la Nueva Educación Pública no es simplemente cumplir una fecha de traspaso, sino garantizar una mejor educación para todos los estudiantes. Si existen municipios que hoy administran adecuadamente sus establecimientos, resulta razonable revisar si un cambio efectivamente agrega valor.

Mauricio Bravo

Vicedecano Facultad de Educación

Universidad del Desarrollo