De ciencia y humedales

Señor Director:

Diversas declaraciones del presidente Kast han generado un gran revuelo en la comunidad científica chilena. En primer lugar, sus desafortunadas palabras sobre los humedales de Valdivia y la Región de Los Ríos; y luego, sus aún más preocupantes dichos respecto del supuesto despropósito que sería el financiamiento de la ciencia en Chile. A mi juicio, ambas declaraciones reflejan un mismo problema: el cortoplacismo en la toma de decisiones y la fala de altura de miras para evaluar la situación de nuestro país.

Cortoplacismo porque, así como cualquier valdiviano sabe lo que ocurre al construir sobre un humedal, desfinanciar la ciencia en Chile solo llevará a que la capacidad productiva de nuestro país termine hundiéndose en un lodazal, haciéndonos dependientes en el futuro de tecnología y productos extranjeros, en lugar de desarrollar una matriz productiva propia y exportar nuestras capacidades científico-tecnológicas.

En segundo lugar, falta de altura de miras. Así como los humedales valdivianos constituyen un ecosistema rico, con especies endémicas y parte del patrimonio natural de nuestro país, la ciencia y la innovación chilenas conforman también un ecosistema en crecimiento. Hoy existen más de 200 empresas biotecnológicas y, según informes de INAPI, se observa un aumento sostenido en la tramitación de patentes desarrolladas en Chile por residentes del país, con más de 800 solicitudes presentadas solo entre 2023 y 2024. Son estas empresas y estas patentes las que definirán el potencial productivo de Chile en el futuro, impulsando el crecimiento y generando empleo cuando, eventualmente, nuestras materias primas dejen de sostener nuestra economía.

Y es que, señor Director, así como (aunque a algunos no les guste) en el ciclo del agua es necesario que los ríos desemboquen en el mar para mantener el equilibrio de la naturaleza, también es necesario que nuestro país dé espacio para que la ciencia y la innovación crezcan, propiciando así un ciclo virtuoso de investigación, desarrollo y generación de industria.

Cristian Herrera Cid

Valdiviano

Doctor en Biología Celular y Biomedicina

Investigador postdoctoral, Universidad de Copenhague, Dinamarca