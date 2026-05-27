Proyecto de ley de reactivación y responsabilidad fiscal

Señor director:

Los inversionistas valoran la certeza económica. Para ello, es más importante poner énfasis en la regla de balance estructural que tiene nuestro país que en ofrecerles tratos diferenciados, transitorios o políticamente inciertos. Dicha regla nos obliga a planificar a mediano y largo plazo para que los gastos fiscales predecibles no superen los ingresos correspondientes, lo que evidencia un compromiso explícito y concreto con la responsabilidad fiscal y reduce significativamente la incertidumbre. En efecto, las reglas fiscales, como la nuestra de balance estructural, son la manera en que muchos países envían señales directas sobre la ética financiera del Estado en contextos inciertos y volátiles. Nuestro país se ha alejado sistemáticamente del balance estructural, lo que ha generado una menor valoración de las inversiones en Chile, y ello debería corregirse. La discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, propuesta por el Gobierno, debería contener un debate robusto y explícito sobre el cumplimiento de este criterio y ofrecer trayectorias creíbles del balance fiscal para promover la inversión y la reactivación.

Alejandra Marinovic

Académica del Instituto de Éticas Aplicadas UC

Pontificia Universidad Católica de Chile