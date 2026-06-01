SIMCE y crisis de aprendizaje

Señor Director:

La decisión de mantener el Simce de 6° básico, tras el rechazo del Consejo Nacional de Educación a eliminar esta medición, refleja una preocupación de fondo que atraviesa hoy al sistema escolar y es que Chile aún no logra recuperar plenamente los aprendizajes perdidos en los últimos años.

En medio de una crisis marcada por rezagos en lectura, aumento del ausentismo y crecientes problemas de convivencia escolar, el desafío es contar con mejores herramientas para identificar brechas y actuar a tiempo.

Hoy, miles de niños y niñas avanzan de curso con dificultades importantes de comprensión lectora y habilidades básicas. Invisibilizar esa realidad no la hace desaparecer, al contrario, dificulta aún más la posibilidad de intervenir tempranamente.

Francisca Lewin

Directora ejecutiva Fundación Conectado Aprendo