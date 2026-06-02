Niñas y adolescentes: los rostros de la explotación sexual

Señor Director:

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) es una de las vulneraciones más graves y silenciosas en Chile, una realidad ineludible que, lejos de ser un problema latente, muestra una tendencia al alza alarmante: en los últimos años, las víctimas han aumentado en un 73%. Pero los datos revelan, además, un patrón crítico, sistemático y poco abordado que exige nuestra atención inmediata: este delito tiene un rostro predominantemente femenino.

Según los registros del Ministerio Público, el 90% de las víctimas de explotación sexual corresponde a niñas y adolescentes, concentrándose abrumadoramente entre los rangos de 14 y 17 años. Esta tendencia nacional se comprueba dramáticamente en el trabajo directo. En los Programas Especializados en Explotación Sexual que implementamos desde Fundación Ciudad del Niño, observamos la misma realidad: de los 325 atendidos durante 2025, el 89% fueron niñas y adolescentes mujeres.

Esta es una vulneración profundamente arraigada en trayectorias de desprotección. El engaño, que a menudo inicia con manipulación emocional, regalos o la falsa promesa de apoyo, mantiene este fenómeno oculto. Es vital comprender que la sola exposición a estas graves formas de violencia no garantiza que estas niñas lleguen al sistema de protección especializado. La brecha de detección sigue siendo enorme, y muchas de ellas sufren en silencio, atrapadas en redes que operan tanto en sus barrios como a través de internet.

Abordar esta urgencia requiere mucho más que persecución penal. Exige una respuesta multisectorial y basada en la evidencia, donde el Estado, el sistema de justicia, la academia y las organizaciones civiles formen una red de colaboración, conocimiento y acción común para la detección temprana.

Para interrumpir la explotación sexual que hoy detiene el desarrollo de miles de niñas y adolescentes en nuestro país, el primer paso es visibilizar su realidad: conocer para proteger.

Roberto Rocha

Coordinador técnico área de Protección

Fundación Ciudad del Niño