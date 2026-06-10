Carta de Sartor

Señor Director:

El reportaje de Ximena Pérez publicado en El Mostrador afirma que Inversiones Cerro El Plomo SpA es “de varios accionistas de la AGF Sartor”, pese a que esa sociedad es 100% del Fondo de Inversión Sartor Leasing y, por ende, de sus aportantes.

Es lamentable que el reportaje no considere las respuestas y antecedentes que hemos presentado, dando una versión parcial de una de las partes interesadas en un caso que no ha sido fallado por los tribunales.

* Carta editada

Atentamente,

Pedro Pablo Larraín

Presidente

Sartor FG