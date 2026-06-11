El drama invisible del CAE y la proporcionalidad en la cobranza

Señor Director:

En las últimas semanas se ha evidenciado un criterio alarmante por parte de la Tesorería General de la República en la ejecución de embargos por deudas del CAE, llegando a congelar y vaciar por completo las cuentas bancarias de deudores.

Más allá de la legítima recaudación de fondos fiscales, esta medida abre un debate ético y social urgente. Al dejar en “cero” las cuentas de trabajadores que actúan como sostenedores de hogar, se vulnera directamente la subsistencia básica de familias completas, impidiéndoles cubrir necesidades fundamentales como alimentación, salud y vivienda.

La morosidad educativa no puede combatirse precarizando y empujando a la insolvencia a la clase media. Urge aplicar criterios de proporcionalidad en la cobranza pública; el resguardo de la dignidad humana y el bienestar familiar deben estar siempre por encima de cualquier mecanismo de ejecución judicial.

Patricia Escobar Bertrán

Trabajadora Social