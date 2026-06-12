Árbitros intocables

Señor director:

Tras leer la reciente noticia de la posible sanción de Javier Correa por sus declaraciones sobre el arbitraje de Nicolás Gamboa en el partido entre Colo Colo y Huachipato, me parece importante reflexionar sobre un tema que nos tiene preocupados a muchos hinchas: los árbitros parecen intocables.

Si bien considero que los jugadores tienen que tratar a los árbitros con respeto, también considero que el arbitraje tiene que estar abierto a las críticas sobre todo cuando cometen errores que condicionan un partido. En un deporte tan famoso como el fútbol, los jugadores, dirigentes y entrenadores son constantemente cuestionados por los hinchas y periodistas pero ¿qué pasa con los árbitros? al momento de realizar una crítica sobre ellos rápidamente aparece el sindicato de árbitros a pedir sanciones ejemplares pero ¿dónde está ese sindicato cuando los jueces cometen errores? exacto, no aparecen.

Pero sí aparecen para burlarse de declaraciones como las del Director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero.

Las sanciones que pide el sindicato de árbitros son necesarias cuando existen insultos o faltas de respeto graves, pero no cuando un jugador expresa su opinión luego de que un árbitro condicione un partido. Las críticas hacia los árbitros transparentan las situaciones y mejora la confianza de los hinchas en el fútbol chileno.

Más que crear sanciones para los futbolistas luego de las críticas, habría que crear espacios para discutir y aclarar estas decisiones, un espacio como el que intentó crear el señor Roberto Tobar pero que solo visitó a unos pocos equipos.

Diego Duque Galaz (15 años)

Estudiante de Santa Cruz