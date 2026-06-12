Legitimar las contribuciones

Señor Director:

En la discusión sobre los efectos de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores sobre las arcas municipales, se extrañan propuestas que fortalezcan los ingresos propios, modernizando, legitimando y optimizando el tributo frente a los vecinos, permitiendo recaudar lo mismo o más que el sistema actual.

Ideas como una tasa del 3 – 4% de recuperación estatal de plusvalías aplicada a la transferencia onerosa como impuesto único liberaría al propietario de la carga hasta la siguiente compraventa y generaría recursos adicionales para contratar auditores externos permanentes; un gravamen sobre las utilidades de recintos hoy exentos de contribuciones como clubes de golf o cementerios; una tasa de beneficio municipal sobre los tickets de espectáculos masivos al estilo alemán; dar un giro a las corporaciones y asociaciones municipales para que presten servicios remunerados bajo estricta fiscalización del uso de recursos, o complementar planes gubernamentales como “Eriazo Cero” mediante asociaciones público privadas que financien la mantención de los nuevos espacios comunitarios, generando habitabilidad, rentabilidad y empleos locales.

Recaudar con legitimidad es la base de la sostenibilidad financiera municipal.

Demetrio V. Benito O.

Asesor Comisión de Contribuciones.

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).