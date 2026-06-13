Señor director:

El último informe de UNICEF sobre desigualdad y bienestar infantil establece una preocupante relación entre las brechas económicas y las condiciones de salud y educación en menores. El estudio, que comparó 44 países de altos ingresos y miembros de la OCDE, reveló un preocupante panorama para Chile: entre los 37 países con datos completos, nuestro país ocupa el último lugar.

El documento -que analiza tres dimensiones: salud mental, salud física y habilidades académicas y sociales- nos recuerda que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza bienestar ni igualdad de oportunidades. Este último lugar no describe solo una posición en un ranking, sino que evidencia cómo la desigualdad económica sigue deteriorando las condiciones de vida, aprendizaje y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La responsabilidad recae, principalmente, en los gobiernos. Si queremos hablar seriamente de desarrollo, inclusión y cohesión social, la infancia debe ser una prioridad real en protección social, alimentación, salud y desegregación educativa.

Pilar Valenzuela Retti

Docente del Magister Investigación Social en Diversidad e Inclusión

Universidad Autónoma de Chile