Los SLEP, un sistema mal diseñado

Señor Director:

Desde que se crearon los SLEP en el año 2017, han funcionado de mala manera y eso se ha demostrado hasta la fecha. Si nos preguntamos el ¿por qué? La respuesta es simple, “fueron un sistema mal diseñado para la educación”. Y lo explico a través de tres argumentos: deficiencia de gestión financiera; desorden administrativo y falta de capacidad de respuestas.

Es por eso que, valoró que desde el Ministerio de Educación se vaya a pausar el traspaso de los establecimientos educacionales a sus respectivos SLEP, porque esto permitirá re-diseñar, evaluar y mejorar este sistema. Como siempre lo digo, administré durante doce años la educación de una comuna rural como Paine, en donde la recibí con una deuda de más de mil millones de pesos, y la entregue con deuda cero. Puedo afirmar que es posible administrar la educación pública desde una municipalidad, desde el gobierno local.

La administración local sigue siendo clave en el desarrollo y calidad de la educación pública, porque es cercana, eficiente y más humana, es por eso que esta se debe mantener y no continuar con un sistema burocrático y experimento ideológico de la izquierda.

Diego Vergara Rodríguez

Diputado Distrito 14 e Integrante de la Comisión de Educación