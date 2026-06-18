¿Es Chile realmente inclusivo?

Señor Director:

En los últimos años, Chile ha avanzado considerablemente en materia de inclusión mediante la promulgación de leyes y políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y visibilizar la diversidad. Sin embargo, cabe preguntarse si estos avances han logrado traducirse en una inclusión real y efectiva o si, por el contrario, permanecen principalmente en el ámbito normativo.

La existencia de programas como el PIE, la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje y leyes como la 21.545 representan hitos importantes. No obstante, las comunidades educativas continúan enfrentando aulas sobrepobladas, escasez de recursos, limitados tiempos de coordinación y una infraestructura que, en muchos casos, sigue constituyendo una barrera para la participación plena de todos los estudiantes.

A ello se suma una contradicción estructural: mientras se promueve un discurso basado en la diversidad y el respeto por los distintos ritmos de aprendizaje, el sistema educativo continúa siendo evaluado bajo parámetros homogéneos y competitivos, privilegiando resultados estandarizados por sobre una verdadera transformación inclusiva.

La inclusión no puede limitarse a la promulgación de leyes ni a declaraciones de buenas intenciones. Requiere cambios profundos en las estructuras, recursos y culturas institucionales. De lo contrario, corremos el riesgo de mantener una fachada inclusiva que, en la práctica, sigue exigiendo a las personas adaptarse a un sistema que se resiste a cambiar.

La pregunta es inevitable: ¿estamos dispuestos como sociedad a transformar nuestras estructuras para construir una inclusión genuina, o seguiremos conformándonos con una inclusión que existe principalmente en el papel?

Alejandra Guadalupe Jiménez Álvarez