Comentario a “Un experimento social sin evidencia: el registro de incivilidades y sus consecuencias”

Junto con saludar, comento lo señalado por los autores de la columna “Un experimento social sin evidencia: el registro de incivilidades y sus consecuencias”.

Si bien hacen una mirada integral del tema, tampoco abren ninguna puerta al respecto. Creo que lo peor que puede ocurrir es no hacer nada y mirar para el lado.

O sea, seguir como estamos.

Tal vez lo que corresponde es la realización de actividades de trabajos comunitarios para reparar los daños productos de la incivilidades, pero nunca hacer la vista gorda, que será lo mismo que las advertencias de otras medidas que advierten los autores.

Carlos Muñoz Parra

Académico USACH