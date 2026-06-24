El nuevo consumidor inmediatista

Señor director:

El consumidor chileno entró en una nueva etapa. Ya no se trata solo de moderar gastos o equilibrio financiero: hoy predomina una lógica más inmediata y exigente.

El último estudio Consumer Pulse 2026 de Bain & Company revela que Chile se enfrenta al “consumidor inmediatista”, aquel que busca resultados rápidos, decisiones simples y beneficios concretos, principalmente en salud, finanzas personales, comercio digital y programas de fidelidad.

Este cambio de prioridades se refleja en una reducción de gastos en alcohol, restaurantes y comida a domicilio, especialmente en segmentos de ingresos bajos y medios, donde la presión sobre el presupuesto familiar es más alta.

Un hallazgo relevante es el peso que los consumidores sudamericanos asignan a la salud. En Chile, un 42% declara que la salud es extremadamente importante y que mantiene hábitos saludables de manera activa.

Este fenómeno está redefiniendo las reglas del mercado: hoy las marcas compiten menos por discurso aspiracional y más por utilidad percibida, por lo que aquellas empresas que logren reducir fricciones, ahorrar tiempo y demostrar valor tangible serán las que construyan relaciones más sólidas con el nuevo consumidor chileno.

Marcial Rapela