Condena por espionaje, ¿se resguardó la seguridad nacional ?

Señor director:

Le escribo como abogado , y oficial de Ejército en retiro , tras más de 23 años en mi querida institución, en la que espero volver a servir algún día.

Como el oficial con la mayor tradición familiar Militar del Ejército, con más de 5 generaciones y un bisabuelo que fuera Cdte en Jefe y también fui el principal espiado en la denominada “operación Topógrafo” , cuya sentencia se conoció hoy 02 de julio 2026 en contra del General (r) Nazal y el Ex Ministro Poblete del poder Judicial .

Sr Director ; No resulta ser motivo de alegría esta sentencia , sino más bien es un fracaso del Estado , al haberse empleado cuantiosos fondos y medios fiscales de inteligencia en operaciones que no solo resultaron ser infructuosas y de daño para los afectados , sino que también una exposición pública negativa ante la mirada del mundo y en especial de nuestros países vecinos .

La ley de inteligencia (19.974), contempla medidas intrusivas en casos que tengan por objetivo resguardar la seguridad de la Nación, el interés nacional o proteger a la población frente a amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico; ninguno de los supuestos que se dieron en este caso, como lo concluye la sentencia que condena a los 2 responsables .

El problema Sr Director está en que algunos entienden la seguridad nacional como resguardar sus intereses personales y otros la entendemos como el proteger al Estado de la corrupción de altos funcionarios públicos, civiles o uniformados que sean permeables al dinero; y he ahí la mayor amenaza a la seguridad nacional; por ser ellos quienes tienen el acceso a la información sensible, planes secretos y a decisiones de la mayor relevancia y de las mayores cuantías .

Paradójicamente , en los mismos años en que se empleó de lleno la inteligencia militar en espiar denunciantes de corrupción y a periodistas , se fraguaban al mismo tiempo varias de las 46 aristas de fraude en el Ejército que tenía a cargo la Ministra Rutherford, quien también fuera “objeto de interés” y espionaje, pero que jamás la inteligencia militar le entregara un solo antecedente útil para perseguir los fraudes y desfalcos; resulta ser sintomático .

La inteligencia justamente está diseñada para no ser descubierta en sus operaciones , máxime si estas van a transgredir la legalidad o al borde de ella.

Rafael Harvey Valdés

Oficial en retiro del Ejército

Abogado