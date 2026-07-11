Derechos que necesitan presupuesto

Señor director:

Chile acaba de dar un paso relevante al reconocer en la Ley Integral de las Personas Mayores derechos como autonomía, participación social, salud y una vida libre de violencia. Pero ningún derecho se ejerce plenamente si no existen condiciones reales para hacerlo.

Lo decimos desde la experiencia. Llevamos más de 170 años en Chile acompañando a personas mayores y hoy compartimos la vida con cerca de mil de ellos en hogares, viviendas y centros de día. Las conocemos por su nombre y su historia, y por eso sabemos que el desafío es urgente. Según el Censo 2024 del INE, las personas de 65 años o más representan el 14% de la población en Chile, y para el año 2030 Chile superarán el 17%, con más de 3,5 millones en ese rango. Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, el 49,2% de las personas mayores declara sentirse sola y el 55,5% presenta alto riesgo de aislamiento social.

Estas cifras muestran que el envejecimiento no puede abordarse solo desde declaraciones normativas. Se requieren políticas públicas capaces de financiar apoyos concretos, como atención domiciliaria, centros de día y establecimientos de larga estadía para quienes requieren cuidados permanentes.

La futura Política Nacional de Envejecimiento debe incorporar recursos acordes con el costo real del cuidado integral, asistencia técnica y acompañamiento a las instituciones que hoy cumplen este rol. Esta ley da el marco, pero ahora corresponde al Estado asegurar que no quede en el papel.

Felipe Saul von Koeller

Gerente de Hogares

Fundación San Vicente de Paul Chile