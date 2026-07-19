Amar no es controlar

Señor Director:

La emisión del reality ¿Volverías con tu ex? ha vuelto a instalar en la conversación pública distintas formas de entender las relaciones de pareja, exponiendo dinámicas de amor, celos, rupturas y reconciliaciones que generan interés, especialmente entre los jóvenes.

La juventud es una etapa de descubrimiento y primeras experiencias amorosas, pero también un período en que pueden normalizarse conductas dañinas. Revisar el teléfono de la pareja, exigir contraseñas, controlar amistades o cuestionar permanentemente dónde y con quién está la otra persona son acciones que, erróneamente, suelen interpretarse como muestras de afecto.

Parte de esta confusión se alimenta de modelos culturales que presentan los celos o la dependencia emocional como expresiones de amor. Cuando estas conductas se validan, se dificulta identificar relaciones poco saludables y se favorece una preocupante tolerancia al maltrato.

Por ello, es fundamental fortalecer la educación socioemocional y promover espacios de conversación sobre respeto, comunicación y límites saludables. Familias, establecimientos educacionales, medios de comunicación y plataformas digitales tienen una responsabilidad compartida en esta tarea.

Necesitamos avanzar hacia una comprensión del amor basada en la confianza, la libertad y el respeto mutuo. Educar en relaciones saludables es una herramienta clave para prevenir la violencia y contribuir al bienestar de las nuevas generaciones.

Texia Bejer Tajmuch

Coordinadora Centro de Atención Psicológica, Santiago

Universidad Santo Tomás