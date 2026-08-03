No son casos aislados y lo que una semana de violencia escolar nos exige

Señor director:

Una niña de 7 años fue apuñalada por otra estudiante en un colegio en La Granja. Días después, un alumno agredió con una navaja a un inspector en un establecimiento de Carahue, y esta misma semana un joven de 16 años murió apuñalado por un compañero de curso a las afueras de su liceo en San Bernardo. Tres hechos, en menos de siete días, en tres regiones distintas del país. Y otra vez circula la etiqueta fácil de escuelas violentas y niños violentos, la cual puede consolar a algunos, pero es falsa. La violencia no nace en la escuela, entra a ella por la puerta principal. Basta prender el noticiero para ver el país en que nuestros niños están creciendo.

La escuela recibe esa violencia y le exigimos resolverla prácticamente sola, porque llega todos los días donde el resto no estamos llegando. La sociedad la construyen personas y estamos faltando. Por eso no podemos permitir que, después de una semana como esta, todo vuelva a la normalidad y sigamos esperando que estos problemas los solucionen los colegios puertas adentro.

Los adultos tenemos que cambiar, no solo los niños. Hay que llegar antes que la violencia y la escuela es el lugar donde todavía podemos hacerlo.

Francisca Sáez

Directora Fundación Eventuras