Maltrato a personas mayores: la violencia que no se ve

Señor Director:

La noticia sobre el maltrato a las personas mayores recuerda que buena parte de esta violencia permanece invisible. No siempre grita ni golpea: a veces habla en diminutivos, administra el dinero ajeno o decide por otro bajo la conocida fórmula de que es “por su bien”.

Chile ha abierto dos caminos legales en etapas distintas. Chile Cuida ya está vigente y reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. La Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, vigente a partir de 2027, reconoce el derecho a una vida libre de violencia y ordena prevenir el abuso, el abandono, la negligencia y el maltrato. Una fortalece las condiciones del cuidado; la otra enfrenta directamente sus vulneraciones.

Mientras se preparan sus reglamentos y su implementación, el Estado, el mundo académico y la sociedad civil debemos aportar evidencia y propuestas. El buen trato no puede descansar sólo en las familias ni comenzar con una denuncia. Exige respeto, inclusión y no discriminación, además de apoyo a quienes cuidan y protección de la autonomía de quienes reciben ayuda.

En 2050, casi un tercio de Chile tendrá 60 años o más y será cada vez más frecuente que personas mayores cuiden a otras aún mayores. No diseñamos una política para una minoría ajena, sino las condiciones en que envejecerá nuestra sociedad.

Cada cumpleaños acorta esa distancia. Más temprano que tarde, nosotros también podremos quedar a merced de un “por su bien” pronunciado por otros.

Juan Carlos Molina

Sebastián Zamorano Vidal

Núcleo envejecimiento 2050

Facultad de Medicina y Salud

U. Finis Terrae